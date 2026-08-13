​Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга на Одещині і вбили машиніста і помічника (доповнено)

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Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга в Березівському районі Одеської області.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Петровський.

"На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді – машиністу та помічнику", – написав він у фейсбуці.

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Петровський розповів, що коли зафіксували загрозу безпілотників, моніторингова команда спустила команду на зупинку – поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів.

"Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим", – зазначив він.

340 пасажирів та поїзна бригада встигли евакуюватися. Серед них – без постраждалих. 67 евакуйованих пасажирів – діти, уточнили в ДСНС.

Довезення пасажирів до Одеси організували автобусами. Близько 10:40 голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що евакуацію завершили: всіх людей довезли до Одеси.

«На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували "швидкі"», – сказав він.

Загиблими є машиніст 50 років і його 41-річний помічник, повідомили в Офісі генпрокурора. Точну кількість потерпілих встановлюють.

Відкрито провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Відео охопленого вогнем локомотиву поширив президент.