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​Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга на Одещині і вбили машиніста і помічника (доповнено)

Пасажири встигли евакуюватися. 

​Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга на Одещині і вбили машиніста і помічника (доповнено)
Росія вдарила по локомотиву
Фото: Олег Кіпер Telegram

Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга в Березівському районі Одеської області. 

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Петровський. 

"На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді – машиністу та помічнику", – написав він у фейсбуці. 

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Петровський розповів, що коли зафіксували загрозу безпілотників, моніторингова команда спустила команду на зупинку – поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. 

"Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим", – зазначив він. 

340 пасажирів та поїзна бригада встигли евакуюватися. Серед них – без постраждалих. 67 евакуйованих пасажирів – діти, уточнили в ДСНС.

Довезення пасажирів до Одеси організували автобусами. Близько 10:40 голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що евакуацію завершили: всіх людей довезли до Одеси. 

«На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували "швидкі"», – сказав він. 

Загиблими є машиніст 50 років і його 41-річний помічник, повідомили в Офісі генпрокурора. Точну кількість потерпілих встановлюють.

Відкрито провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Відео охопленого вогнем локомотиву поширив президент.

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