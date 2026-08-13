​Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга на Одещині і вбили машиніста і помічника (доповнено)

Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга в Березівському районі Одеської області.
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Петровський.
"На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді – машиністу та помічнику", – написав він у фейсбуці.
Петровський розповів, що коли зафіксували загрозу безпілотників, моніторингова команда спустила команду на зупинку – поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів.
"Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим", – зазначив він.
340 пасажирів та поїзна бригада встигли евакуюватися. Серед них – без постраждалих. 67 евакуйованих пасажирів – діти, уточнили в ДСНС.
Довезення пасажирів до Одеси організували автобусами. Близько 10:40 голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що евакуацію завершили: всіх людей довезли до Одеси.
«На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували "швидкі"», – сказав він.
Загиблими є машиніст 50 років і його 41-річний помічник, повідомили в Офісі генпрокурора. Точну кількість потерпілих встановлюють.
Відкрито провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Відео охопленого вогнем локомотиву поширив президент.
- Росіяни постійно атакують об'єкти залізниці, а також потяги і локомотиви. Так, 8 серпня російський дрон влучив у локомотив поїзда Суми – Київ.
- За минулий тиждень російські війська 41 раз атакували об'єкти Укрзалізниці. Внаслідок обстрілів загинули шестеро працівників залізниці, ще 17 людей отримали поранення. За даними компанії, за цей період пошкоджено 11 локомотивів.