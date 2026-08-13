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СБУ затримала мати і брата російської агентки, яких підозрюють у коригуванні ударів по Дніпру

Фігуранти, зокрема, збирали дані про місця та наслідки ворожих "прильотів".

СБУ затримала мати і брата російської агентки, яких підозрюють у коригуванні ударів по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох учасників агентурної групи ФСБ, яких підозрюють у коригуванні ворожих обстрілів по Дніпру. 

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ними виявилися мати і брат російської агентки, яку СБУ викрила у червні цього року. Встановлено, що саме вона залучила до співпраці з ворогом своїх близьких, які у подальшому допомагали їй відстежувати розташування і технічний стан оборонних підприємств, по яких РФ готувала комбіновані удари.

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Для цього фігуранти обходили периметр режимних об’єктів та позначали геолокації виробничих цехів та логістичних складів на гугл-картах. Також фігуранти збирали дані про місця та наслідки ворожих "прильотів" для підготовки нових або коригування повторних обстрілів обласного центру.

Після викриття зловмисниці її матір та брат спочатку “залягли на дно”, але згодом вийшли на російського куратора, щоб продовжити “справу” затриманої агентки.

Співробітники СБУ задокументували розвідувально-підривну діяльність її спільників і затримали їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, за допомогою яких вони збирали агентурні дані та координували свої дії з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). 

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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