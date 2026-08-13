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Корецький представив коаліції проєкт Програми діяльності Кабміну: названо ключові завдання

Основні напрямки – посилення оборони та прискорення євроінтеграції України.

Корецький представив коаліції проєкт Програми діяльності Кабміну: названо ключові завдання
Сергій Корецький
Фото: Telegram Сергія Корецького

Прем’єр-міністр Сергій Корецький разом із міністрами представив на засіданні Ради коаліції проєкт Програми діяльності уряду.

Про це глава Кабміну розповів у Telegram.

Документ визначає ключові пріоритети та конкретні завдання, якими Кабінет Міністрів керуватиметься у своїй роботі.

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Серед основних напрямів прем’єр назвав:

  • посилення оборони та стійкості держави,
  • підтримку людей і бізнесу, 
  • прискорення європейської інтеграції України.

Конкретні завдання визначені як для уряду загалом, так і для кожного міністра.

"Уряд в цілому та кожен міністр мають конкретні завдання і будуть відповідати за їх виконання перед парламентом та суспільством", – пояснив прем’єр.

Після обговорення на засіданні Ради коаліції проєкт планують доопрацювати. Після цього Кабмін має затвердити фінальну версію Програми діяльності та подати її на розгляд Верховної Ради.

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