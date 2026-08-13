Корецький представив коаліції проєкт Програми діяльності Кабміну: названо ключові завдання

Прем’єр-міністр Сергій Корецький разом із міністрами представив на засіданні Ради коаліції проєкт Програми діяльності уряду.
Про це глава Кабміну розповів у Telegram.
Документ визначає ключові пріоритети та конкретні завдання, якими Кабінет Міністрів керуватиметься у своїй роботі.
Серед основних напрямів прем’єр назвав:
- посилення оборони та стійкості держави,
- підтримку людей і бізнесу,
- прискорення європейської інтеграції України.
Конкретні завдання визначені як для уряду загалом, так і для кожного міністра.
"Уряд в цілому та кожен міністр мають конкретні завдання і будуть відповідати за їх виконання перед парламентом та суспільством", – пояснив прем’єр.
Після обговорення на засіданні Ради коаліції проєкт планують доопрацювати. Після цього Кабмін має затвердити фінальну версію Програми діяльності та подати її на розгляд Верховної Ради.