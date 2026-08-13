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Корецький: Прифронтові громади отримають 2,3 млрд грн дотацій

Кошти виділять для, зокрема, 179 ОТГ.

Корецький: Прифронтові громади отримають 2,3 млрд грн дотацій
глава уряду Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд виділив 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, дотації розподілили між обласними бюджетами і бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів. 

«Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах: освітян, медиків, соціальних працівників. Окремо Запорізька область отримає понад 36 млн грн на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій», - додав Корецький.

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