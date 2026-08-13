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​Міноборони кодифікувало новий український бронетранспортер "Сова"

Техніка призначена для перевезення особового складу, вогневої підтримки та спеціальних операцій.

​Міноборони кодифікувало новий український бронетранспортер "Сова"
"Сова-БТР"
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України кодифікувало новий бронетранспортер OWL-APC "Сова-БТР", розроблений та виготовлений українським підприємством. Він призначений для перевезення особового складу, вогневої підтримки, спеціальних операцій та виконання інших завдань у складних умовах.

Про це розповіли у пресслужбі відомства.

"Сова-БТР" має колісну формулу 4×4, компактні розміри, високу мобільність, значний запас ходу та низьку помітність на полі бою. За даними Міноборони, під час випробувань бронетранспортер підтвердив заявлені характеристики. Серед переваг також називають невелику вагу, нижчі експлуатаційні витрати та простіше обслуговування.

Бронетранспортер отримав V-подібний корпус-монокок, подвійне днище, вибухопоглинаючі вузли та вибухостійкі крісла для десанту. Модульний десантний відсік можна за кілька годин переобладнати для медичної евакуації.

Окремою особливістю "Сови-БТР" є власна VR-система кругового огляду на 360 градусів із нічним баченням. Водій використовує VR-окуляри та може бачити ситуацію навколо бронетранспортера.

У Міноборони зазначають, що новий БТР є частиною лінійки української бронетехніки.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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