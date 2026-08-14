Кремль не сигналізує про прагнення до миру.

Російський міністр закордонних справ Лавров відкинув можливість зупинки війни проти України на лінії зіткнення. В інтерв'ю пропагандистстькому телеканалу ВГТРК він сказав, що така зупинка «знецінить подвиг» російських дідів і прадідів, цитують його медіа Росії.

Удари по російській території, яких Україна завдає у відповідь на атаки по собі, Лавров назвав «терористичними». Також він у традиційній для Кремля манері аргументував необхідність ведення війни «історією».

«Йдеться не лише про те, як комусь комфортно живеться сьогодні – у нас люди страждають, люди гинуть від цих терактів. Мова про нашу відповідальність за тисячолітню історію російської держави», – сказав він.

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Також у МЗС Росії фактично відкинули можливість перемир'я в Чорному морі, яке, за інформацією Reuters, готовий пропонувати Київ. Представниця МЗС Марія Захарова сказала, що Москва «не бачить підстав» погоджуватися на перемир'я з українцями в морі.

У 2022 році Україна і Росія за посередництва Анкари домовилися про зерновий коридор, але Москва вирішила не дотримуватися домовленостей і продовжувала атакувати цивільні судна. Цього року вона посилила атаки на кораблі і порти.

Контекст

На тристоронніх переговорах України, Росії і США обговорювали 20-пунктний план миру. Йшлося про можливість зупинки бойових дій на поточних лініях з можливістю подальших дипломатичних домовленостей про повернення території. Однак Росія вимагала віддати їй і вільну частину Донбасу.

Україна категорично відкидає можливість відмови від будь-якої своєї території. Президент казав, що згода зупинити бої на поточному розмежуванні – це вже компроміс.

Під час тристоронніх переговорів Росія заявляла про готовність до конструктиву, але жодним чином це не підкріплювала.