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У Києві чоловік стрибнув у бочку смоли, щоб замаскуватися для пограбування магазину

На відмивання підозрюваного пішло п'ять годин. 

У Києві чоловік стрибнув у бочку смоли, щоб замаскуватися для пограбування магазину
Підозрюваний у пограбуванні
Фото: Поліція України Telegram

У Києві 26-річний чоловік стрибнув у бочку смоли, аби замаскуватися і пограбувати крамницю. За інформацією Національної поліції, бочку зі смолою він знайшов на території будівництва. 

Після цього, за даними слідства, він пошкодив ногою скляні двері і проник у магазин, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і вологі серветки. Подальшому пограбуванню завадили охоронці, від яких він намагався втекти. 

«Але й на цьому порушник не зупинився – дорогою додому він почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його з мішком краденого і виявили правоохоронці. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – сказали правоохоронці.

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Слідчі Святошинського управління поліції Києва повідомили йомупро підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грабіж та хуліганство. 

Підозрюваний
Фото: поліція України
Підозрюваний

Для відмивання підозрюваного витратили п'ять годин, використали щітки для взуття, 12 літрів олії та чотири літри мийного засобу. 

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