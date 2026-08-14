У Києві 26-річний чоловік стрибнув у бочку смоли, аби замаскуватися і пограбувати крамницю. За інформацією Національної поліції, бочку зі смолою він знайшов на території будівництва.

Після цього, за даними слідства, він пошкодив ногою скляні двері і проник у магазин, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і вологі серветки. Подальшому пограбуванню завадили охоронці, від яких він намагався втекти.

«Але й на цьому порушник не зупинився – дорогою додому він почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його з мішком краденого і виявили правоохоронці. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – сказали правоохоронці.

Реклама

Слідчі Святошинського управління поліції Києва повідомили йомупро підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грабіж та хуліганство.

Фото: поліція України Підозрюваний

Для відмивання підозрюваного витратили п'ять годин, використали щітки для взуття, 12 літрів олії та чотири літри мийного засобу.