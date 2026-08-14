Ворог вночі атакував південь Одеської області

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У ніч на 14 серпня південь Одеської області знову перебував під ворожим ударом. Росія атакувала житловий сектор, непрацюючі склади і відкриту місцевість.

Поранено одну людину. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Кіпер.

«Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками», – йдеться у повідомленні.

Наслідки продовжують ліквідовувати.