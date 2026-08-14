Ворог вночі атакував південь Одеської області

У ніч на 14 серпня південь Одеської області знову перебував під ворожим ударом. Росія атакувала житловий сектор, непрацюючі склади і відкриту місцевість.
Поранено одну людину. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Кіпер.
«Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками», – йдеться у повідомленні.
Наслідки продовжують ліквідовувати.
- Учора ворог також бив по півдню Одеської області, цілячи в порти на Дунаї. Вранці росіяни прицільно вдарили по потягу. Загинули машиніст і його помічник.