Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
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Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
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У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
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Ворог атакував Чернігівщину дронами, є поранені

Пошкоджено житлові і господарські будівлі, а також транспорті засоби.

Ворог атакував Чернігівщину дронами, є поранені
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

У Чернігівській області внаслідок російських атак безпілотниками поранено двох цивільних та зафіксовано низку пожеж.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Ріпкинській громаді під удар “Герані” потрапили двоє чоловіків. 73-річного потерпілого госпіталізували з уламковим пораненням, у 69-річного – акубаротравма.

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У Шишківці Корюківської громади через влучання FPV-дрона загорівся житловий будинок.

Уранці в Семенівці внаслідок удару БпЛА спалахнула приватна оселя.

Селище Холми росіяни ввечері двічі атакували дронами “Гербера”. Після удару по території лісгоспу зайнялася вантажівка, а після атаки по приватному подвір'ю згоріли господарська споруда та легковик.

Крім того, ворожі “Герані” завдали удару по селу в Городнянській громаді, поціливши в територію місцевого сільськогосподарського підприємства.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

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