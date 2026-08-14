Пошкоджено житлові і господарські будівлі, а також транспорті засоби.

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У Чернігівській області внаслідок російських атак безпілотниками поранено двох цивільних та зафіксовано низку пожеж.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Ріпкинській громаді під удар “Герані” потрапили двоє чоловіків. 73-річного потерпілого госпіталізували з уламковим пораненням, у 69-річного – акубаротравма.

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У Шишківці Корюківської громади через влучання FPV-дрона загорівся житловий будинок.

Уранці в Семенівці внаслідок удару БпЛА спалахнула приватна оселя.

Селище Холми росіяни ввечері двічі атакували дронами “Гербера”. Після удару по території лісгоспу зайнялася вантажівка, а після атаки по приватному подвір'ю згоріли господарська споруда та легковик.

Крім того, ворожі “Герані” завдали удару по селу в Городнянській громаді, поціливши в територію місцевого сільськогосподарського підприємства.