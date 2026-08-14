Минулої доби російська армія зменшилася на 1470 осіб

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. З початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 464 440 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Минулої доби також знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню і три засоби протиповітряної оборони РФ.
А також: 14 наземних робототехнічних комплексів, 1676 безпілотних літальних апаратів та 448 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу – близько 1 464 440 (+1 470) осіб;
- танків – 12 264 (+2);.
- бойових броньованих машин – 25 141 (+11);
- артилерійських систем – 47 870 (+46);
- РСЗВ – 2 024 (+1);.
- засоби ППО – 1 565 (+3);
- літаків / aircraft – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 229 (+14);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 459 649 (+1 676);
- крилаті ракети/cruise missiles – 5 007 (+0);
- кораблі/катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 133 853 (+448) од.
- спеціальна техніка – 4 524 (+2).