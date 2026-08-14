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Минулої доби російська армія зменшилася на 1470 осіб

Минулої доби ЗСУ також знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин та 46 артилерійських систем РФ.

Минулої доби російська армія зменшилася на 1470 осіб
Фото: Пресслужба 110 ОМБр

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. З початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 464 440 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби також знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню і три засоби протиповітряної оборони РФ.

А також: 14 наземних робототехнічних комплексів, 1676 безпілотних літальних апаратів та 448 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу – близько 1 464 440 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 264 (+2);.
  • бойових броньованих машин – 25 141 (+11);
  • артилерійських систем – 47 870 (+46);
  • РСЗВ – 2 024 (+1);.
  • засоби ППО – 1 565 (+3);
  • літаків / aircraft – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 229 (+14);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 459 649 (+1 676);
  • крилаті ракети/cruise missiles – 5 007 (+0);
  • кораблі/катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 133 853 (+448) од.
  • спеціальна техніка – 4 524 (+2).

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