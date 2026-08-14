Минулої доби російська армія зменшилася на 1470 осіб

Минулої доби ЗСУ також знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин та 46 артилерійських систем РФ.

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Минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. З початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 464 440 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби також знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню і три засоби протиповітряної оборони РФ.

А також: 14 наземних робототехнічних комплексів, 1676 безпілотних літальних апаратів та 448 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу – близько 1 464 440 (+1 470) осіб;

танків – 12 264 (+2);.

бойових броньованих машин – 25 141 (+11);

артилерійських систем – 47 870 (+46);

РСЗВ – 2 024 (+1);.

засоби ППО – 1 565 (+3);

літаків / aircraft – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 229 (+14);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 459 649 (+1 676);

крилаті ракети/cruise missiles – 5 007 (+0);

кораблі/катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 133 853 (+448) од.