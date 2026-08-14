Російська армія застосувала по області дві ракети, РСЗВ, дві керовані авіаційні бомби, fpv-дрон та 68 різних безпілотників.

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Ізюм поранено жінок 66 і 68 років, зазнали гострої реакції на стрес жінки 44 і 79 років. У селі Піски-Радьківські Борівської громади зазнав поранень 56-річний чоловік.

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Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова.

Російська армія застосувала по області дві ракети, РСЗВ, дві керовані авіаційні бомби, fpv-дрон та 68 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Золочів);

пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Золочів); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, навчальний заклад (с. П'ятигірське), магазин (с. Піски-Радьківські), 9 приватних будинків (с. Оскіл), 16 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль (м. Ізюм), складське приміщення (с. Червона Поляна);

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (м. Люботин), складські будівлі, майстерню, автомобіль (с. Березівка), склад (с. Утківка), приватний будинок, автомобіль (м. Дергачі), електромережі (с. Циркуни), АЗС (с. Мала Рогань);

у Чугуївському районі пошкоджено ферму, автомобіль, комбайн (с. Скрипаї), 6 приватних будинків (с. Глибока Долина).