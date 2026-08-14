Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по 17 населених пунктах Харківщини, постраждали 5 осіб

Російська армія застосувала по області дві ракети, РСЗВ, дві керовані авіаційні бомби, fpv-дрон та 68 різних безпілотників.

Росіяни вдарили по 17 населених пунктах Харківщини, постраждали 5 осіб
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Ізюм поранено жінок 66 і 68 років, зазнали гострої реакції на стрес жінки 44 і 79 років. У селі Піски-Радьківські Борівської громади зазнав поранень 56-річний чоловік.

Реклама

Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова. 

Російська армія застосувала по області дві ракети, РСЗВ, дві керовані авіаційні бомби, fpv-дрон та 68 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Золочів); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, навчальний заклад (с. П'ятигірське), магазин (с. Піски-Радьківські), 9 приватних будинків (с. Оскіл), 16 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль (м. Ізюм), складське приміщення (с. Червона Поляна); 
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (м. Люботин), складські будівлі, майстерню, автомобіль (с. Березівка), склад (с. Утківка), приватний будинок, автомобіль (м. Дергачі), електромережі (с. Циркуни), АЗС (с. Мала Рогань); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено ферму, автомобіль, комбайн (с. Скрипаї), 6 приватних будинків (с. Глибока Долина).

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies