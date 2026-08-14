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Киянина підозрюють у створенні дитячого порно за участі його трирічної доньки

Чоловік розбещував дитину.

Киянина підозрюють у створенні дитячого порно за участі його трирічної доньки
Фото: З відкритих джерел

42-річного киянина підозрюють у створенні дитячого порно за участі трирічної доньки, які він розбещував.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва 42-річному чоловіку повідомлено про підозру у розбещенні власної малолітньої доньки та примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії”, – йдеться у пресрелізі.

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За інформацією слідства, навесні 2024 року чоловік почав вчиняти розпусні дії щодо доньки, якій на той момент було лише три роки. 

Він оголювався перед дитиною, пропонував їй торкатися його статевого органу та називав це “грою”. Свої дії батько фотографував.

Ці фотоматеріали правоохоронці виявили під час обшуку. Також у чоловіка знайшли відеофайли з дитячою порнографією, завантажені з мережі Інтернет.

Його дії кваліфіковано як розбещення малолітньої особи, вчинене членом сім’ї, а також виготовлення та дитячої порнографії, а також примушування малолітньої дитини до участі у створенні таких матеріалів (ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України). 

Прокурори клопотали про тримання підозрюваного під вартою. Суд натомість обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 332 тис. грн. Прокуратура оскаржує це рішення та наполягає на триманні чоловіка під вартою.

У Львівській області поліцейські чоловіка підозрюють у систематичному ґвалтуванні 14-річної прийомної доньки. Чоловік застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. Крім того, він погрожував зґвалтувати її молодшу сестру, яка також виховувалась у цій прийомній сім’ї.

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