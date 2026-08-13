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Двох науковців підозрюють у вимаганні майже 1 млн гривень за погодження екологічного висновку

За даними слідства, кошти вимагали за ековисновок для проєкту розміщення вітроенергетичної установки на Черкащині.

Двох науковців підозрюють у вимаганні майже 1 млн гривень за погодження екологічного висновку
Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Двом науковцям, які працюють у державних наукових установах, повідомили про підозру у вимаганні близько 980 тис. грн неправомірної вигоди від представника бізнесу.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, кошти вимагали у зв’язку з підготовкою документації з оцінки впливу на довкілля для проєкту розміщення вітроенергетичної установки у Черкаській області.

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"У січні 2026 року, коли підозрювані обіймали посади старшого та молодшого наукових співробітників наукових установах, вони, за даними слідства, висунули вимогу передати 550 тис. грн за підготовку та доопрацювання окремих розділів звіту.Згодом вони висунули додаткову вимогу про передачу ще 430 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Із цієї суми 350 тис. грн мали бути передані за вплив на посадових осіб, від рішень яких залежало подальше погодження відповідної документації. 

11 серпня підозрюваних затримали після передачі другої частини коштів.

Обом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб. 

  • Двох колишніх посадовців Держгеокадастру підозрюють у заволодінні 160 га землі. Слідство встановило, що під час інвентаризації земель незаконно зменшили площу земель цього підприємства більш ніж на 160 га.
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