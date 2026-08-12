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ОГП: на Одещині підприємець не задекларував понад 60 млн грн роялті

Держава недоотримала майже 20 млн грн податків.

ОГП: на Одещині підприємець не задекларував понад 60 млн грн роялті
Нна Одещині підприємець не задекларував понад 60 млн грн роялті
Фото: Офіс Генпрокурора

До державного бюджету відшкодовано майже 20 млн грн податків і зборів, які підприємець не сплатив із доходів від надання права користування торговельною маркою.

Про це повідомили в Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підприємець володів брендом у сфері взуття та аксесуарів і надавав іншим суб’єктам господарювання право користуватися торговельною маркою.

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Упродовж 2024–2025 років він отримав понад 60 млн грн роялті від майже 200 фізичних осіб-підприємців за надання невиключних ліцензій на використання знака для товарів і послуг.

Ці доходи підлягали декларуванню та оподаткуванню. Водночас, за даними слідства, підприємець умисно не відобразив їх у податковій звітності. Через це бюджет недоотримав майже 20 млн грн податків і зборів.

Підприємцю повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування він повністю відшкодував завдані державі збитки та сплатив передбачені законом фінансові санкції. Крім того, підприємець перерахував 1,5 млн грн на підтримку Збройних сил України.

У зв’язку з повною сплатою податків, зборів та фінансових санкцій прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності відповідно до вимог законодавства.

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