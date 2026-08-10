ОГП: в Одесі викрили псевдореабілітаційний центр, де понад два роки експлуатували залежних людей

Правоохоронці викрили в Одесі псевдореабілітаційний центр, де під виглядом допомоги людям з алкогольною та наркотичною залежністю їх фактично використовували як безоплатну робочу силу.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 45-річному засновнику закладу. Йому інкримінують вербування, переміщення та передачу людей з метою експлуатації з використанням їх уразливого стану, вчинені за попередньою змовою та повторно", – ідеться у повідомленні відомства.

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За даними слідства, у лютому 2023 року чоловік переїхав до Одеси та створив центр, який офіційно займався реабілітацією залежних. Насправді він разом зі спільниками вербував людей, організовував їх перевезення та передавав замовникам для виконання різних фізичних робіт.

Родичів "пацієнтів" переконували, що їхнім близьким нададуть кваліфіковану допомогу. За перебування у центрі вони сплачували 13-15 тис. грн щомісяця. Водночас самі підопічні працювали безоплатно – за їжу та проживання.

Наразі встановлено два факти експлуатації.

Потерпілих залучали до догляду за пенсіонерами, перевезення гуманітарної допомоги, земляних і будівельних робіт, прибирання та обробки земельних ділянок. За кожен робочий день однієї людини організатор отримував 1000 грн, після чого учасники схеми розподіляли кошти між собою.

Підопічним також забороняли самостійно залишати заклад і користуватися телефонами. Обіцяного лікування вони не отримували.

За даними слідства, схема діяла понад два роки.

Фото: Офіс Генпрокурора

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється причетність інших осіб до функціонування схеми.

В Офісі генпрокурора нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.