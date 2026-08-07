За збитки під час ремонту зони відпочинку біля озера «Вербне» у Києві судитимуть підрядника

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У Києві судитимуть директорку фірми-виконавця робіт біля озера «Вербне» на Оболоні через збитки бюджету столиці на понад 500 тисяч гривень.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

«Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо про директора підрядної організації, що виконувала ремонт зони відпочинку "Вербна«», – зазначено там.

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Встановили, що КП «Плесо» та приватне товариство уклали договір на виконання капітального ремонту зони відпочинку біля озера на суму 1,9 млн гривень.

Роботи проводили у листопаді-грудні 2020 року, але частину з них не виконали повністю, а також виконавці завищили вартість матеріалів під час улаштування пандуса та пішохідних доріжок.

Відповідно до висновків експертиз, бюджету столиці такими діями завдали збитків на понад 511 тис. гривень – саме таку суму переплатили за роботи.

Директорці товариства-підрядника, яка вносила до активів виконаних робіт неправдиві відомості, повідомили про підозру у пособництві у заволодінні бюджетними коштами, їх легалізації та службовому підробленні.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.