До суду скерували обвинувальні акти щодо п’ятьох жительок Херсонщини, яких обвинувачують в організації та проведенні незаконного псевдореферендуму під час окупації РФ. Серед фігуранток справи – чинна українська адвокатка.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час окупації у вересні 2022 року адвокатка погодилася працювати у так званій "виборчій комісії" області. Вона займалася організацією незаконного голосування: розробляла форми бюлетенів і списків виборців, координувала роботу підпорядкованих комісій, організовувала фінансування псевдореферендуму та забезпечувала діяльність виборчих дільниць.

Ще чотири обвинувачені працювали у складі незаконно створених дільничних "виборчих комісій" у Херсоні та області. Дві з них виконували обов’язки так званих "голови" та "заступниці голови" дільниці: проводили агітацію, залучали місцевих жителів до роботи комісій і поширювали пропагандистські матеріали.

Інші дві жінки, за версією слідства, у статусі "членів комісій" обходили домівки мешканців, збирали голоси за допомогою прозорих скриньок із російською символікою та вносили відповідні відмітки до списків виборців.

Усім п’ятьом інкримінують колабораційну діяльність, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Їм загрожує кримінальна відповідальність.