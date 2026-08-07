За даними слідства, схему організували тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий, відповідальний за військовий облік і бронювання.

У Закарпатській області правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку, яка діяла у 2022–2024 роках.

Як написав генеральний прокурор України Руслан Кравченко, її організували тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий, відповідальний за військовий облік і бронювання. Також про це повідомила пресслужба ДБР.

«Механізм фактично поставили на потік. До військово-облікових, медичних та інших службових документів вносили недостовірні відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби», – йдеться у повідомленні.

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За таку «послугу» брали від 5 до 10 тисяч доларів США. За даними прокуратури, у такий спосіб виключили із військового обліку щонайменше 1577 осіб, і 1142 з них нібито за станом здоров’я.

У серпні 2024 року тодішній керівник РТЦК та СП, за даними слідства, оформив фіктивний акт про вилучення та знищив довідки, рішення ВЛК та іншу медичну документацію. Це документи, які за законом мали зберігатися 75 років.

Однак слідчі відновили необхідну інформацію за даними НСЗУ, показаннями свідків, результатами експертиз та іншими матеріалами. Наразі 120 осіб уже поновили на військовому обліку. Перевірка щодо інших триває.

Фото: Нацполіція Проведення обшуків у цій справі

Всього провели 17 обшуків у:

колишнього начальника РТЦК та СП;

ексначальника відділу обліку та бронювання;

операторів ТЦК та СП;

членів військово-лікарської комісії;

людей, які могли незаконно уникнути мобілізації.

Екскерівника РТЦК та СП і його колишнього підлеглого затримано. Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою.

Слідство триває. Встановлюють роль окремих членів ВЛК та інших можливих учасників схеми.