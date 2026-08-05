СБУ затримала підозрюваного у травні 2025 року під час спорядження вибухового пристрою.

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Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна чоловікові, якого СБУ викрила на підготовці теракту в центрі Запоріжжя на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, засудженим виявився мобілізований житель Мирнограда Донецької області, який самовільно залишив військову частину та був завербований представниками РФ.

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Як встановили правоохоронці, після втечі з підрозділу чоловік шукав «легкі» заробітки у Telegram-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб. Спочатку він виконав «тестове» завдання – збирав інформацію про блокпости та місця дислокації Сил оборони у Києві.

Згодом куратор доручив агенту підготувати теракт у центрі Запоріжжя. Для цього чоловік прибув до міста, орендував квартиру та за інструкціями російських спецслужб почав виготовляти саморобний вибуховий пристрій.

За інформацією СБУ, російська сторона планувала дистанційно підірвати вибухівку в годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.

Контррозвідники СБУ затримали підозрюваного у травні 2025 року під час спорядження вибухового пристрою. Під час обшуку правоохоронці вилучили компоненти для виготовлення саморобної бомби, а також мінікамеру, яку агент мав встановити біля місця запланованого вибуху для фіксації наслідків у режимі реального часу.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, дезертирстві, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухових пристроїв.

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.