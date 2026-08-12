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У Києві підозри оголосили у справі про 14 млн збитків на будівництві житла для мешканців аварійного будинку

Підозри отримали керівник підприємства-забудовника та колишній очільник комунального підприємства “Спецжитлофонд”.

У Києві підозри оголосили у справі про 14 млн збитків на будівництві житла для мешканців аварійного будинку
Будинок мали звести на перетині вул. Мілютенка та Шолом-Алейхема

У Києві керівнику підприємства-забудовника та колишньому керівнику комунального підприємства “Спецжитлофонд” повідомили підзори у справі про 13,8 млн грн збитків на будівництві житла для мешканців аварійного будинку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У 2019 році комунальне підприємство перерахувало підряднику 35 млн грн авансу на будівництво житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва. 

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У ньому планували розмістити родини з аварійного будинку на вул. Мілютенка, 23-а, ураженого грибком і пліснявою.

Однак будівництво фактично не розпочалося – на місці досі лише котлован. Водночас за умовами договору невикористаний аванс забудовник мав повернути замовнику протягом кількох місяців. 

Аварійний будинок на вул. Мілютенка, 23-а уражений грибком і пліснявою
Аварійний будинок на вул. Мілютенка, 23-а уражений грибком і пліснявою

Керівництво підприємства не вжило своєчасних заходів для повернення коштів.

Унаслідок цього комунальному підприємству завдано майже 13,8 млн грн збитків.

Екскерівнику “Спецжитлофонд” повідомлено про підозру у службовій недбалості, керівнику підприємства-забудовника – у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Встановлюються інші особи, причетні до злочину.

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