У Києві керівнику підприємства-забудовника та колишньому керівнику комунального підприємства “Спецжитлофонд” повідомили підзори у справі про 13,8 млн грн збитків на будівництві житла для мешканців аварійного будинку.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
У 2019 році комунальне підприємство перерахувало підряднику 35 млн грн авансу на будівництво житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва.
У ньому планували розмістити родини з аварійного будинку на вул. Мілютенка, 23-а, ураженого грибком і пліснявою.
Однак будівництво фактично не розпочалося – на місці досі лише котлован. Водночас за умовами договору невикористаний аванс забудовник мав повернути замовнику протягом кількох місяців.
Керівництво підприємства не вжило своєчасних заходів для повернення коштів.
Унаслідок цього комунальному підприємству завдано майже 13,8 млн грн збитків.
Екскерівнику “Спецжитлофонд” повідомлено про підозру у службовій недбалості, керівнику підприємства-забудовника – у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Встановлюються інші особи, причетні до злочину.