Частина Подільського та Оболонського районів Києва залишилася без світла через аварію

У Києві частина Подільського та Оболонського районів тимчасово залишилася без електропостачання через аварію.
Про це повідомили у групі ДТЕК.
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.
У ДТЕК також закликали киян ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні електроприлади. Це допоможе зменшити навантаження на мережу, пройти літні піки споживання та уникнути повторних аварій.