Частина Подільського та Оболонського районів Києва залишилася без світла через аварію

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії

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У Києві частина Подільського та Оболонського районів тимчасово залишилася без електропостачання через аварію.

Про це повідомили у групі ДТЕК.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

У ДТЕК також закликали киян ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні електроприлади. Це допоможе зменшити навантаження на мережу, пройти літні піки споживання та уникнути повторних аварій.