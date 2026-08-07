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Частина Подільського та Оболонського районів Києва залишилася без світла через аварію

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії 

Частина Подільського та Оболонського районів Києва залишилася без світла через аварію
Фото: ДТЕК

У Києві частина Подільського та Оболонського районів тимчасово залишилася без електропостачання через аварію.

Про це повідомили у групі ДТЕК.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

У ДТЕК також закликали киян ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні електроприлади. Це допоможе зменшити навантаження на мережу, пройти літні піки споживання та уникнути повторних аварій.

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