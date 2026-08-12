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Катували струмом і били українських цивільних: двом співробітникам Курського СІЗО повідомлено про підозру

Задокументовано факти жорстокого поводження щонайменше з п’ятьма потерпілими.

Катували струмом і били українських цивільних: двом співробітникам Курського СІЗО повідомлено про підозру
Фото: ОГП

Двом співробітникам слідчого ізолятора №1 Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Курській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з українськими цивільними.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, працівники російської пенітенціарної установи систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до українських цивільних, яких унаслідок збройної агресії РФ незаконно позбавили волі та утримували на території Росії.

Правоохоронці задокументували факти жорстокого поводження щонайменше з п’ятьма потерпілими.

За даними слідства, підозрювані застосовували до цивільних електричний струм, били руками, ногами та пластиковою палицею по різних частинах тіла. Насильство, як зазначають в ОГП, мало систематичний характер.

Дії співробітників російського СІЗО кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене, зокрема, за попередньою змовою групою осіб, за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Бородянський районний суд Київської області 7 серпня визнав винним російського командира, який під час тимчасової окупації Київської області жорстоко поводився з цивільним населенням.
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