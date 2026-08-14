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​Сили оборони України уразили порт Усть-Луга, – Fire Point

В районі порту після удару зафіксували пожежі.

​Сили оборони України уразили порт Усть-Луга, – Fire Point
Атака на порт Усть-Луга
Фото: Fire Point

Сили оборони України уразили порт Усть-Луга. Про це повідомила компанія Fire Point.

Унаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу.

Усть-Луга – один із найбільших портів Росії на Балтійському морі. Через порт проходять значні обсяги нафти та нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу й інших вантажів.

Фото: Fire Point

Контекст

Станом на зараз морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня з травня, пише Bloomberg. Зниження показників зумовлене ситуацією в порту Новоросійськ, який працює лише на половину своєї потужності через атаки на танкери поблизу об'єкта.

Крім того, вдвічі впали обсяги відвантажень у балтійському порту Усть-Луга. Заробіток РФ при цьому зменшився не суттєво, бо залишаються високими ціни на нафту.

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