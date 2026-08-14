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У найбільшому порту Європи через вибух загинула людина

Інцидент нібито не пов'язаний з диверсіями.

У найбільшому порту Європи через вибух загинула людина
Порт Роттердама
Фото: EPA/UPG

У четвер, 13 серпня, у порту нідерландського Роттердама пролунав вибух на об'єкті для зберігання нафтопродуктів.

Як пише Reuters, надзвичайна ситуація сталася під час проведення технічних робіт. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще шість зазнали поранень.

Компанія, якій належить нафтосховище, заявила про те, що співпрацює з місцевою владою та правоохоронцями для з'ясування обставин інциденту. Попередньо ознак диверсії не знайдено, хоча слідство перевіряє усі версії.

Після вибуху в енергосистемі Європи було зафіксовано зниження обсягів подачі скрапленого газу з терміналу у Роттердамі. Представники порту запевняють, що газова інфраструктура не була пошкоджена. 

Роттердам - найбільший європейський порт. Там почали реалізовувати програму підготовки до можливого збройного протистояння з Росією. 

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