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​Іран заявив про контроль над Ормузькою протокою, заперечивши слова Трампа

В Тегерані звинуватили США у спробі підірвати вплив Ірану в регіоні.

​Іран заявив про контроль над Ормузькою протокою, заперечивши слова Трампа
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Іран контролює Ормузьку протоку та продовжує забезпечувати безпеку в цьому районі. Про це 13 серпня заявив керівник воєнізованого формування "Басідж" Хоссейн Таеб, повідомляє Reuters із посиланням на агентство Fars.

"Сьогодні ви бачите, що Ормузька протока перебуває під управлінням і контролем Ісламської Республіки", – сказав Таеб.

Його заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп запевний у Truth Social, що Сполучені Штати мають "повний контроль" над Ормузом.

Таеб звинуватив США у спробі підірвати вплив Ірану в регіоні, розпочавши нову війну навколо Ормузької протоки. За його словами, Вашингтон зазнав поразки, попри твердження про те, що Іран не має ні військово-повітряних сил, ні флоту.

Напередодні Reuters повідомляв, що переговори між США та Іраном щодо відновлення тимчасової мирної угоди фактично зайшли в глухий кут. Вашингтон звинувачує Іран у відмові відкрити протоку для судноплавства, тоді як іранці заявляють, що вона залишатиметься закритою, доки Сполучені Штати не виконають свої умови.

Що відомо про заяву Трампа?

Глава Білого дому заявив про 100%-ий контроль над Ормузькою протокою. Він сказав репортерам, що Сполучені Штати повністю контролюють цей важливий шлях постачання енергоресурсів. Проте Трамп не відкинув варіанту, що "Іран може створити проблеми". На думку президента США, іранська влада має виплатити компенсації за пошкодження і загибель людей.

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