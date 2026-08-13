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В Італії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів

Зазначається, що завод був закритий на літні канікули.

В Італії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів
Ілюстративне фото
Фото: ansa.it

Потужний вибух стався поблизу італійського міста Коллеферро, на заводі з виробництва боєприпасів. Звук вибуху було чути за кілометри навколо.

Про це пише Reuters.

Вибух стався на заводі, що входить до складу франко-німецької оборонної групи KNDS.

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«Ситуація під контролем», – сказав журналістам мер Коллеферро Джуліо Каламіта, додавши, що він очікує підтвердження того, що жертв чи постраждалих немає.

Згідно з інформацією на вебсайті компанії, KNDS Ammo виробляє боєприпаси середнього та великого калібру для наземних та морських оборонних систем, а також тверде паливо для аерокосмічних ракет-носіїв.

Згідно з документами ЄС, компанія є одним із підрядників рамкових угод Європейського оборонного агентства щодо 155-мм боєприпасів, укладених у 2023 році.

Місцева влада зазначає, що вибух стався під час літніх канікул, коли завод був закритий, додавши, що інакше «це була б трагедія». 

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