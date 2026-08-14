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У ніч проти 14 серпня російські війська атакували Україну, внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей, ще десятки дістали поранення.

Про це повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський.

У Краматорську на Донеччині російська авіабомба спричинила обвал під’їзду десятиповерхового будинку з першого по шостий поверх. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

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У селищі Степанівка на Сумщині російський "Шахед" влучив у приватний будинок. Загинули двоє людей, серед них дитина.

У Смілі на Черкащині безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку. На кількох поверхах спалахнули пожежі, п’ятеро людей дістали поранення.

За словами Зеленського, під російськими ударами також опинилися Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Харківська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська та Чернігівська області.

Президент зазначив, що російські війська щодня застосовують проти прифронтових громад близько 220 керованих авіабомб.

"Російські ракети, бомби і дрони можна зупиняти не в нашому небі, а на етапі виробництва", – додав Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності посилення санкцій проти підприємств РФ та ланцюгів постачання іноземних компонентів для ворожого озброєння.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС