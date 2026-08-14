Сили оборони атакували комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленінградській області

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У ніч на 14 серпня Сили оборони атакували комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Слободці Ленінградської області. На місці удару зафіксовано пожежу, повідомили в Генштабі.

За попередньою інформацією, уражено дві переробні установки. Ступінь збитків та результати атаки уточнюють.

«НОВАТЭК-Усть-Луга» – це виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Має потужність у майже 8 млн тонн сировини на рік. Продукцію комплексу використовують у воєнно-економічній діяльності Росії та забезпеченні потреб російських збройних сил.