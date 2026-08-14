Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Перші українські дрони-перехоплювачі реактивних “шахедів” вже тестують у бою, – Федоров

Ексміністр оборони відвідав компанію, яка створила реактивний дрон-перехоплювач зі швидкістю до понад 600 км/год.

Перші українські дрони-перехоплювачі реактивних “шахедів” вже тестують у бою, – Федоров
Реактивний шахед "Герань 3"
Фото: 24tv.ua

Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування.

Про це повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

“Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі”, – зазначив він.

Реклама

Федоров нагадав, що минулого року Київ почав системно розвивати дрони-перехоплювачі. Йдеться про відкриття ринку, бойові тестування та збільшення закупівель. 

“Зараз Україна має одну з найсучасніших систем “малої” ППО у світі, досвід якої вивчають інші армії”, – додав ексміністр.

За його словами, актуальним завданням є докласти вдесятеро більше зусиль, щоб максимально швидко боротися із загрозою реактивних дронів. 

“Протягом року наша команда видавала гранти виробникам через Brave1, аналізувала рішення, допомагала з тестуванням. Сьогодні вже декілька українських виробників мають такі рішення”, – розповів Федоров.

Він додав, що нещодавно відвідав компанією, яка одна з перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який розвиває швидкість до понад 600 км/год. Зараз розробка проходить бойове тестування. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies