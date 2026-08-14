Ексміністр оборони відвідав компанію, яка створила реактивний дрон-перехоплювач зі швидкістю до понад 600 км/год.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування.

Про це повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

“Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі”, – зазначив він.

Реклама

Федоров нагадав, що минулого року Київ почав системно розвивати дрони-перехоплювачі. Йдеться про відкриття ринку, бойові тестування та збільшення закупівель.

“Зараз Україна має одну з найсучасніших систем “малої” ППО у світі, досвід якої вивчають інші армії”, – додав ексміністр.

За його словами, актуальним завданням є докласти вдесятеро більше зусиль, щоб максимально швидко боротися із загрозою реактивних дронів.

“Протягом року наша команда видавала гранти виробникам через Brave1, аналізувала рішення, допомагала з тестуванням. Сьогодні вже декілька українських виробників мають такі рішення”, – розповів Федоров.

Він додав, що нещодавно відвідав компанією, яка одна з перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який розвиває швидкість до понад 600 км/год. Зараз розробка проходить бойове тестування.