Росія атакувала сьогодні два райони Херсона, є поранені

Російська армія атакувала сьогодні Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Постраждали 6 осіб.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Унаслідок дронового обстрілу Корабельного району постраждали двоє працівників одного з комунальних підприємств 67 та 60 років.
У обох діагностували мінно-вибухові травми.
Також чоловіки 55 і 25 років дістали контузії, вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Окрім того, співробітники поліції доставили до лікарні 56-річного херсонця в тяжкому стані.
Чоловік потрапив під атаку ворожого безпілотника й дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення правого плеча.
Внаслідок атаки російського дрона у Дніпровському районі Херсона постраждав 70-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму і самостійно звернувся до медиків.
Усі постраждалі отримують медичну допомогу.
- Минулої доби через російську агресію у Херсонській області щонайменше 14 людей дістали поранення. Російські військові пошкодили 6 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.