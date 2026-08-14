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Росія атакувала сьогодні два райони Херсона, є поранені

Армія окупантів вдарила по обласному центру дронами.

Росія атакувала сьогодні два райони Херсона, є поранені
Фото: З відкритих джерел

Російська армія атакувала сьогодні Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Постраждали 6 осіб.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Унаслідок дронового обстрілу Корабельного району постраждали двоє працівників одного з комунальних підприємств 67 та 60 років.

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У обох діагностували мінно-вибухові травми.

Також чоловіки 55 і 25 років дістали контузії, вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Окрім того, співробітники поліції доставили до лікарні 56-річного херсонця в тяжкому стані.

Чоловік потрапив під атаку ворожого безпілотника й дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення правого плеча.

Внаслідок атаки російського дрона у Дніпровському районі Херсона постраждав 70-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму і самостійно звернувся до медиків. 

Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

  • Минулої доби через російську агресію у Херсонській області щонайменше 14 людей дістали поранення. Російські військові пошкодили 6 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.
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