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Трамп запровадив 100% мита на дрони і компоненти

Рішення мотивоване загрозою для національної безпеки США.

Трамп запровадив 100% мита на дрони і компоненти
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, відповідно до якого імпорт безпілотників та їхніх компонентів до країни відтепер супроводжуватиметься 100% митним тарифом.

Як пише сайт Білого дому, таким чином глава держави має намір ліквідувати загрозу для національної безпеки США, пов'язану з надмірною залежністю від іноземних поставок.

Трамп називає дрони "ключовою технологією у сучасних збройних конфліктах з критично важливим значенням для поточних та майбутніх воєнних операцій США". Тарифи мають сприяти стрімкому розвитку виробництва БПЛА на території Америки.

100% мита поширюються на ті дрони, які мають злітну масу понад 25 кілограмів та спеціальні характеристики, зокрема тепловізійні можливості. Якщо БПЛА не потрапляють у категорію тих, які дотичні до національної безпеки, їхніє ввезення потребуватиме сплати 25% мита.

Окремі ставки передбачено для деяких союзників США. Дрони з Європейського Союзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Швейцарії та Ліхтенштейну імпортують за пільговим митом 15%. Для Великої Британії зроблено найкращі умови - 10% тарифу.

Указ набуде чинності через три тижні з дня підписання, для окремих компонентів дронів діятиме перехідний період тривалістю до пів року.

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