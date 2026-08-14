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Аеропорт у Південній Кореї став найбільш завантаженим у світі через кризу на Близькому Сході

Головні повітряні ворота країни випередили європейський Гітроу та Сінгапур.

Аеропорт у Південній Кореї став найбільш завантаженим у світі через кризу на Близькому Сході
Аеропорт Інчхон
Фото: Guardian

Аеропорт міста Інчхон у Республіці Корея став лідером першої половини 2026 року за загальним обсягом міжнародного пасажиропотоку у світі.

Як пише The Guardian, найбільше летовище країни прийняло за перші шість місяців року понад 38 мільйонів мандрівників, близько 40% з яких були іноземцями. Таким чином Інчхон випередив лондонський Гітроу та сінгапурський Чангі.

Раніше Інчхон ніколи не очолював рейтинг найбільш завантажених авіагаваней світу. Стрибок з третього місця на перше пояснюють безпековою ситуацією на Близькому Сході. Через війну США проти Ірану традиційні хаби у Дубаї та Абу-Дабі втратили свою ключову роль для далекомагістральних рейсів та пересадок. Авіакомпанії шукали альтернативні можливості для трафіку - і використали для цього Східну Азію. 

Загальна мережа аеропорту Інчхон охоплює сполучення зі 183 містами, яке забезпечує 101 авіакомпанія. За рік летовище здатно обслужити 106 мільйонів пасажирів.

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