Аеропорт у Південній Кореї став найбільш завантаженим у світі через кризу на Близькому Сході

Аеропорт міста Інчхон у Республіці Корея став лідером першої половини 2026 року за загальним обсягом міжнародного пасажиропотоку у світі.

Як пише The Guardian, найбільше летовище країни прийняло за перші шість місяців року понад 38 мільйонів мандрівників, близько 40% з яких були іноземцями. Таким чином Інчхон випередив лондонський Гітроу та сінгапурський Чангі.

Раніше Інчхон ніколи не очолював рейтинг найбільш завантажених авіагаваней світу. Стрибок з третього місця на перше пояснюють безпековою ситуацією на Близькому Сході. Через війну США проти Ірану традиційні хаби у Дубаї та Абу-Дабі втратили свою ключову роль для далекомагістральних рейсів та пересадок. Авіакомпанії шукали альтернативні можливості для трафіку - і використали для цього Східну Азію.

Загальна мережа аеропорту Інчхон охоплює сполучення зі 183 містами, яке забезпечує 101 авіакомпанія. За рік летовище здатно обслужити 106 мільйонів пасажирів.