Сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" та ретранслятор для управління БпЛА

Сили оборони України 12 серпня завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. Зокрема, у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території військового аеродрому "Саки".
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, у районі Чорноморського українські військові вдарили по ретранслятору, призначеному для управління ударними безпілотниками типів "Герань" та "Гербера".
У Генштабі зазначили, що ураження цих об’єктів має послабити спроможності російських військ забезпечувати роботу військового аеродрому та управління ударними БпЛА.
"Робота по ключових цілях противника триває", – додали українські військові.
- Вчора Сили оборони уразили чотири військові кораблі у порту "Новоросійськ". Йдеться про два носії "Калібр" "Адмирал Макаров" та "Адмирал Ессен", малий ракетний корабель "Буян-М" і сторожовий корабель "Василь Быков".
- Крім того, бійці СБУ поцілили у російську РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300, мобільну вогневу групу на другому пірсі порту "Новоросійськ", портал тунелю нафтобази "Грушова" терміналу "Шесхаріс", а також інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.