Сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" та ретранслятор для управління БпЛА

Ретранслятор був призначений для управління "Геранями" та "Герберами".

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони України 12 серпня завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. Зокрема, у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території військового аеродрому "Саки".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, у районі Чорноморського українські військові вдарили по ретранслятору, призначеному для управління ударними безпілотниками типів "Герань" та "Гербера".

У Генштабі зазначили, що ураження цих об’єктів має послабити спроможності російських військ забезпечувати роботу військового аеродрому та управління ударними БпЛА.

"Робота по ключових цілях противника триває", – додали українські військові.