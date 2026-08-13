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У чеському інфопросторі поширюють проросійські наративи про “погіршення трагічної долі України”

Ворог прагне розпалювати ненависть до українців у цій країні та перешкоджати наданню допомоги нашій державі.

У чеському інфопросторі поширюють проросійські наративи про “погіршення трагічної долі України”

Центр протидії дезінформації фіксує поширення в чеському інфопросторі проросійських наративів через низку ресурсів, афілійованих із російською пропагандою.

Зокрема, просуваються тези, що нібито удари вглиб Росії “погіршують стратегічне становище України та провокують подальшу ескалацію конфлікту”. А також, що єдине, чого досягли Україна та її партнери це “погіршення трагічної долі України”.

Ресурси, які поширюють ці наративи, переважно ультраправої ідеології, належать до сегмента квазімедіа та інформаційних платформ, які незалежні дослідницькі організації Чехії систематично класифікують як джерела дезінформації та прокремлівської пропаганди.

“Використовуючи такі ресурси, кремль намагається впливати на суспільну думку в Чехії, розпалювати ненависть до українців у цій країні та перешкоджати наданню допомоги нашій державі”, – зазначили у ЦПД.

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