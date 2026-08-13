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У Києві викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків у ліцеях

"Посада вчителя" коштувала 10 тисяч доларів, щомісяця треба було платити ще 700-1000.

У Києві викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків у ліцеях
Обшуки у справі
Фото: Національна поліція України

У Києві та області правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків у приватних ліцеях для отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, "посада вчителя" коштувала 10 тисяч в американській валюті, а надалі за неї потрібно було платити близько 700-1000 доларів щомісяця.

Про викриття схеми повідомили пресслужба Національної поліції та генеральний прокурор Руслан Кравченко. 

У чотирьох приватних ліцеях навчалися близько 50 дітей, водночас там офіційно працювали понад 165 педагогів, 150 із яких – чоловіки призовного віку. Як розповів генпрокурор, вони фактично не працювали в навчальних закладах і навіть не з’являлися там.

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Механізм був простим: після фіктивного оформлення чоловікам видавали документи про працевлаштування. Їх використовували для звернення до ТЦК та СП і отримання відстрочки.

Правоохоронці задокументували щонайменше 20 випадків такого працевлаштування. 11 серпня у Києві та області провели 53 обшуки. Під час них вилучили документи, комп’ютерну техніку, телефони, печатки, чорнові записи та готівку. Зокрема, за однією з адрес знайшли 52 850 доларів та 10 тисяч євро.

Затримано п’ятьох учасників схеми, серед яких директори приватних навчальних закладів. Їм повідомили про підозру. 

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