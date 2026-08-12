«Голка»: На Теремках замість понад 600 дерев можна було зрубати 11

11 серпня під час зустрічі з представниками київської влади незалежний інженер Максим Мятко представив альтернативне технічне рішення, яке, за його словами, дозволяє прокласти теплотрасу на Теремках із видаленням максимум 11 дерев замість понад 600.

Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка».

За даними ініціативи, серед дерев, які планують видалити, є десятки дубів, які не є аварійними чи сухостоєм.

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«Голка» проаналізувала відкриті дані КМДА щодо зелених насаджень, які підлягають видаленню. За період із січня 2025 року до травня 2026 року в Києві видали акти на видалення понад 38 тисяч дерев.

Найбільше дерев видаляють у Солом’янському, Голосіївському та Печерському районах. Найчастіше йдеться про ясени, клени, акації, липи та туї.

Водночас у 85% випадків причинами видалення в документах зазначені аварійність, сухостій або хвороби дерев. З інших причин за цей період дозволили видалити менше ніж 250 дерев.

«На Теремках ситуація зовсім інша: там під вирубку потрапили понад 600 дерев, серед яких десятки дубів. І це не аварійні дерева та не сухостій. Це значна втрата здорових дерев для Києва», – каже дослідниця даних «Голки» Оксана Ставнійчук.

Після початку робіт із видалення дерев на Теремках розпочалися протести. Перед зустріччю з активістами під стіни Голосіївської районної державної адміністрації міська влада привезла дві труби діаметром 70 см та короб загальною шириною 2,7 метра. Водночас ширина смуги під вирубку за проєктом становить 26 метрів.

Громада запросила на зустріч із заступником міського голови Києва Петра Пантєлєєва незалежного інженера та представника Національної спілки архітекторів України Максима Мятка.

Фахівець заявив, що 26-метрову зону вирубки підрядник сформував через розширений котлован із глибокими укосами. За словами Мятка, використання металевого шпунтування дозволяє звузити зону робіт до 3,5 метра.

«Чомусь свідомо заглиблюється така велика і значна тепломережа у воду і на період робіт відкачується вода, а потім що? Вона буде у воді? Нащо здорожчувати ці проєктні роботи? Щоб потім їх не зробити, але взяти по кошторису кошти?» – запитав Мятко підрядника.

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На зустрічі інженер представив альтернативний проєкт, розроблений фахівцями Національної спілки архітекторів України. За його словами, запропоноване рішення дозволяє прокласти необхідну перемичку тепломережі з видаленням максимум 11 дерев замість понад 600.

Після зустрічі Петро Пантєлєєв погодився оголосити двотижневий мораторій на будь-які роботи в парку та надати незалежним інженерам повний доступ до документації для розробки альтернативного маршруту.

Ситуація на Теремках виникла після ухвалення урядової експериментальної постанови №393, яка, за твердженням ініціативи, дозволила для виконання «Планів стійкості» не отримувати необхідні дозволи в окремих громадах.

Більше про це читайте у матеріалі LB.ua "Вирубка лісосмуги на Теремках: небезпечний урядовий експеримент і хибний вибір між дубами і теплом".