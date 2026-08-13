​КМДА: зрізані дерева з Теремків використають для благоустрою парків

Дерева, видалені в Голосіївському районі Києва в межах будівництва теплової магістралі, районний зеленбуд використає для створення елементів благоустрою на зелених зонах та у громадських просторах.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що вся деревина обліковується згідно з актами виконаних робіт. Також Пантелеєв спростував поширену в медіа інформацію про нібито продаж чи використання деревини в комерційних цілях.

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"Зараз триває обробка й сортування: гілля перероблять на щепу, деревину перетворять на елементи озеленення й облаштування парків, скверів, громадських просторів. Це можуть бути перголи, парклети, вуличні меблі тощо", – пояснив Пантелеєв.

Він наголосив, що роботи з видалення дерев виконували на підставі початку будівельних робіт на основі затвердженого проєкту, що пройшов експертизу. Окремий дозвільний документ на кшталт ордеру процедурою не передбачений.

Пантелеєв також пояснив ситуацію стосовно актів обстеження дерев, оскільки екоактивісти наполягали на тому, що начебто параметри дерев там вказані неправильні.

"В Акті про обстеження зелених насаджень комісія має зафіксувати саме діаметр на висоті 1,3 метра, а не обхват. Обхват – довжина навколо предмета. Діаметр – відрізок через центр від одного краю до іншого. Це чітко вказано у спеціальній Методиці визначення відновної вартості зелених насаджень. Вона затверджена профільним міністерством ще у 2009 році і досі чинна. Більше того, до складу комісії з обстеження зелених насаджень, окрім спеціалістів «Київзеленбуду», входять представники Державної екологічної інспекції України, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, балансоутримувач. Жодний акт не видається без підпису уповноважених від цих організацій", – сказав в.о. першого заступника голови КМДА.

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі Києва зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію "повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження". Вирубати планували 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Більше про це читайте у матеріалі LB.ua "Вирубка лісосмуги на Теремках: небезпечний урядовий експеримент і хибний вибір між дубами і теплом".

Проти вирубки дерев виступили місцеві жителі і активісти.

11 серпня під час зустрічі з представниками київської влади незалежний інженер Максим Мятко представив альтернативне технічне рішення, яке, за його словами, дозволяє прокласти теплотрасу на Теремках із видаленням максимум 11 дерев замість понад 600.