Росія вдарила по Харківщині дронами та РСЗВ: постраждали троє людей

Російські війська атакували населені пункти Харківської області безпілотниками та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Про це повідомили у ДСНС України.
В Ізюмському районі, у селі Вербівка, загорілися житловий будинок, господарчі споруди, інші будівлі та автомобіль. За попередніми даними, там постраждали троє людей.
У Чугуївському районі пожежі виникли у житловому будинку, господарчих спорудах та на території дачного кооперативу в Печенізькій громаді. Ще кілька пожеж сталися у Харківському районі.
У Люботині спалахнули два житлові будинки, у Березівці – складська будівля, а в Мерефі – трава на відкритій території. На місцях працюють рятувальники ДСНС та добровільна пожежна команда.
Останні обстріли на Харківщині
- Вчора росіяни двічі вдарили ракетами по житловому району Балаклії. Постраждали 3 людини, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.
- У Золочеві ворожа армія поцілила у навчальний заклад. На місці удару спалахнула пожежа – зайнявся дах.