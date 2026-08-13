Росія вдарила по Харківщині дронами та РСЗВ: постраждали троє людей

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Російські війська атакували населені пункти Харківської області безпілотниками та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомили у ДСНС України.

В Ізюмському районі, у селі Вербівка, загорілися житловий будинок, господарчі споруди, інші будівлі та автомобіль. За попередніми даними, там постраждали троє людей.

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У Чугуївському районі пожежі виникли у житловому будинку, господарчих спорудах та на території дачного кооперативу в Печенізькій громаді. Ще кілька пожеж сталися у Харківському районі.

У Люботині спалахнули два житлові будинки, у Березівці – складська будівля, а в Мерефі – трава на відкритій території. На місцях працюють рятувальники ДСНС та добровільна пожежна команда.

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини

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