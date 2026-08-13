Головне за ніч та ранок четверга, 13 серпня: удар по потягу на Одещині, понад 200 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 204 бойових зіткнення, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, протест Японії через Путіна на Курилах.

Росіяни завдали прицільного удару по локомотиву пасажирського потяга в Березівському районі Одеської області, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Петровський.

"На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді – машиністу та помічнику", – написав він у фейсбуці. Петровський розповів, що коли зафіксували загрозу безпілотників, моніторингова команда спустила команду на зупинку – поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. "Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим", – зазначив він.

340 пасажирів та поїзна бригада встигли евакуюватися. Серед них – без постраждалих. 67 евакуйованих пасажирів – діти, уточнили в ДСНС.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Найбільше - на Покровському (26 атак) і Слов’янському (21 штурмова дія) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 462 970 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 13 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 133 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з напрямків Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та окупованих Донецька і Криму.

Зафіксовано влучання на 15 локаціях і падіння уламків ще на 16, повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

Реклама

В Ізмаїльському районі пошкоджено портову інфраструктуру. Ворог атакував дунайські порти Ізмаїлу і Рені.

Станом на ранок атака тривала, в небі залишалися ворожі дрони.

Японія рішуче протестує через відвідування Путіним спірного острова Еторофу, який в Росії іменують як Ітуруп, пише BBC. Міністр закордонних справ Японії Мотегі Тосіміцу сказав, що острови є «суверенною японською територією з точку зору й історії, і міжнародного права, і уряд Японії рішуче протестує через цей візит».

Сьогодні Путін вперше поїхав на острів Ітуруп в межах поїздки до Сахалінської області. Він відвідав там рибний завод «Ясный». Російська преса пише, що їхній очільник «зненацька вийшов до мешканців Ітурупа біля школи імені героя Росії і пожартував з ними про погоду та похвалив десятилітнього школяра».

Курильська гряда – ланцюг островів між російською Камчаткою та Японією. Токіо вважає ці острови окупованими росіянами. Конфлікт між країнами через них триває ще з кінця XIX століття.

Подробиці – в новині.

Після саміту НАТО в Анкарі, коли через загрозу замаху з боку Ірану президент США Дональд Трамп таємно змінив літак для подорожі додому, на борту Air Force One, який перетворився на приманку, залишилися два міністри уряду республіканця.

Як пише BBC, літак вирушив до Америки з державним секретарем Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом. Обидва зазначені у списку потенційних виконувачів обов'язків президента на випадок його загибелі - у порядку набуття повноважень вони йдуть після віцепрезидента Джей Ді Венса, спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона та президента Сенату pro tempore Чака Грасслі.

На відміну від своїх колег, міністр війни США Піт Геґсет не залишився на борту номер один і разом з Трампом пересів на інший літак.

Реклама

Складна операція щодо зміни планів повернення до США була здійнена на вимогу Секретної служби та американського військового командування.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!