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Японія оголосила протест через відвідуванням Путіним Курильського острова

Глава Кремля вперше приїхав на Ітуруп. 

Японія оголосила протест через відвідуванням Путіним Курильського острова
Фото: Центр протидії дезінформації

Японія рішуче протестує через відвідування російським лідером Владіміром Путіним спірного острова Еторофу, який в Росії іменують як Ітуруп, пише BBC. Міністр закордонних справ Японії Мотегі Тосіміцу сказав, що острови є «суверенною японською територією з точку зору й історії, і міжнародного права, і уряд Японії рішуче протестує через цей візит». 

Сьогодні Путін вперше поїхав на острів Ітуруп в межах поїздки до Сахалінської області. Він відвідав там рибний завод «Ясный».

Російська преса пише, що їхній очільник «зненацька вийшов до мешканців Ітурупа біля школи імені героя Росії і пожартував з ними про погоду та похвалив десятилітнього школяра». 

Курильська гряда – ланцюг островів між російською Камчаткою та Японією. Токіо вважає ці острови окупованими росіянами. Конфлікт між країнами через них триває ще з кінця XIX століття. В 1855 році сторони уклали договір про кордон, відповідно до якого Шикатан, Ітуруп, Кунашир і група островів Хабомаї були закріплені за Японією. В 1945 році СРСР під час наступу на Далекому Сході зайняв Південні Курили на підставі письмової згоди Союзників на передачу Йосипу Сталіну цих територій у випадку приєднання СРСР до війни проти Японії. Тепер Росія як правовнаступниця СРСР, якою вона себе вважає, претендує на ці острови. 

Японія стверджує, що Південні Курили не підпали під класифікацію земель, які мали передати з-під влади імператора відповідно до Каїрської декларації, яка закріплювала за нею всі території до 1914 року, крім колоній, приєднаних шляхом окупації – Тайваню і Кореї, пояснювали в «Українському тижні». 

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