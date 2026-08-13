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Польща пригрозила припинити фінансування Starlink для себе та України

У польського уряду знову конфлікт з Ілоном Маском.

Польща пригрозила припинити фінансування Starlink для себе та України
Starlink
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Ілона Маска "припинити дискримінувати польських користувачів Starlink", погрожуючи відмовитись від оплати послуг компанії першого в історії людства трильйонера. 

Як пише Politico, щорічно Варшава витрачає 50 мільйонів доларів на те, що забезпечити супутниковим інтернетом не лише себе, але й Україну, для якої Starlink є критично важливою технологією у війні з Росією.

Проте компанія Ілона Маска нещодавно виключила Польщу зі списку країн європейської зони роумінгу. Через це акаунти польських користувачів стали регіонально обмеженими, а можливість просто перевезти свій термінал в іншу державу і там користуватися інтернетом за звичними тарифами прибрали. 

Польський уряд категорично не згоден з таким кроком американської компанії. Вже не вперше там пригрозили Маску припиненням фінансування та інвестицій.

Маск відмовляється дозволити Україні розширене використання Starlink для ударів по Росії, вимагаючи переговорів та мирної угоди.

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