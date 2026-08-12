Заступник міністра МВС Польщі: якби всі українці перестали працювати, економіка країни зупинилася б

Якби всі українці в Польщі одночасно перестали виходити на роботу, польська економіка могла б зупинитися за один день. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик, повідомляє Polsat.

За словами Дущика, українці відіграють важливу роль у багатьох сферах польської економіки.

"Чи то пекарня, чи будівництво, чи громадський транспорт – всюди ми щодня зустрічаємо українців, які так працюють", – зазначив він.

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Українці допомагають компенсувати нестачу працівників. Заступник голови МВС Польщі також розкритикував пропозицію партії "Право і справедливість" депортувати з країни непрацевлаштованих українських чоловіків призовного віку. У публічній дискусії щодо цього звучала цифра у 3 тисячі людей.

"Три тисячі – це невелика бригада. Нагадаю, що в Україні мобілізовано 900 тисяч людей, тож це ніяка не допомога", – сказав польський посадовець. Він додав, що серед українців, які не працюють у Польщі, є люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю, а також поранені військові, які проходять реабілітацію.

Про асиміляцію українців в Польщі поки не йдеться, – заступник міністра

Дущик також заявив, що після завершення війни значна частина українських біженців може залишитися в Польщі. Рішення про повернення залежатиме від того, наскільки люди встигли інтегруватися в польське суспільство. Якщо їхні діти навчаються в польських школах, а самі вони працюють, повернення до України без сильного стимулу може бути малоймовірним.

Водночас посадовець наголосив, що процес адаптації українців у Польщі ще не можна назвати асиміляцією, адже остання може відбутись лише приблизно через три покоління.

Що передувало?

Раніше у політичній силі "Право та справедливість" заявили, у випадку повернення до влади ухвалять рішення про депортацію українців. Зазначимо, що йшлось лише про чоловіків призовного віку, які не мають у Польщі легального працевлаштування. Попри такі заяви, у партії наголосили, що Україна мусить перемогти у війні – задля безпеки всієї Центрально-Східної Європи.