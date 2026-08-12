Троє пакистанців загинули під час нападу хуситів у Червоному морі

МЗС Пакистану зв'язалося з Саудівською Аравією та Єменом для з'ясування деталей інциденту.

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Щонайменше троє пакистанців загинули під час нападу хуситів на комерційне судно в Червоному морі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар.

Ще один громадянин Пакистану отримав поранення.

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“Пакистан рішуче засуджує напад хуситів на небойове комерційне судно. Такі напади ставлять під загрозу життя невинних людей, є порушенням міжнародного права та становлять серйозну загрозу свободі судноплавства, морській безпеці та безпеці комерційного судноплавства в Червоному морі”, – йдеться у дописі міністра на соціальній платформі X.

МЗС Пакистану зв'язалося з Саудівською Аравією та Єменом для з'ясування деталей інциденту.

I have learnt with deep concern about the unfortunate incident involving an attack on a commercial vessel in the Red Sea. According to the information available so far, three Pakistani nationals have lost their lives and one has sustained injuries in the incident. We extend our… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) August 12, 2026

Вчора США та підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити повідомили про нові атаки на судна, повідомляє DW.

За інформацією Міністерства транспорту Ємену, у південній частині Червоного моря внаслідок імовірної атаки хуситів на невелике вантажне судно загинули чотири члени екіпажу. Наразі невідомо, чи йдеться про те саме судно, яке згадував Дар.