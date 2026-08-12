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Троє пакистанців загинули під час нападу хуситів у Червоному морі

МЗС Пакистану зв'язалося з Саудівською Аравією та Єменом для з'ясування деталей інциденту.

Троє пакистанців загинули під час нападу хуситів у Червоному морі
Пакистан засудив напад хуситів на комерційне судно
Фото: З відкритих джерел

Щонайменше троє пакистанців загинули під час нападу хуситів на комерційне судно в Червоному морі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар.

Ще один громадянин Пакистану отримав поранення.

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“Пакистан рішуче засуджує напад хуситів на небойове комерційне судно. Такі напади ставлять під загрозу життя невинних людей, є порушенням міжнародного права та становлять серйозну загрозу свободі судноплавства, морській безпеці та безпеці комерційного судноплавства в Червоному морі”, – йдеться у дописі міністра на соціальній платформі X.

МЗС Пакистану зв'язалося з Саудівською Аравією та Єменом для з'ясування деталей інциденту.

 

Вчора США та підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити повідомили про нові атаки на судна, повідомляє DW.

За інформацією Міністерства транспорту Ємену, у південній частині Червоного моря внаслідок імовірної атаки хуситів на невелике вантажне судно загинули чотири члени екіпажу. Наразі невідомо, чи йдеться про те саме судно, яке згадував Дар.

  • Мирні перемовини між Вашингтоном і Тегераном, схоже, знову зайшли в глухий кут.
  • Комерційне судноплавство та моряки, які проходять через Близький Схід, все частіше зазнають нападів як з боку США, так і Ірану з початку конфлікту на початку цього року.
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