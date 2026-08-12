Європейські міста на шляху сонячного затемнення різко підняли ціни на житло

У Європі 12 серпня можна буде спостерігати повне сонячне затемнення. Місяць закриє сонячний диск повністю в окремих регіонах Ісландії та півночі Іспанії, а частково побачити унікальне явище можна буде у багатьох інших країнах континенту.

Як пише The Guardian, готельний бізнес відчуває ефект "туризму затемнення" і скористався зростанням попиту для суттєвого підняття цін. У столиці Ісландії Рейк'явіку середня вартість кімнати стрибнула на майже 100% порівняно з попереднім роком.

В Іспанії, де очікують додатково майже півмільйона туристів, які приїдуть саме на затемнення, подекуди справа не обмежилася навіть подвоєнням ціни на апартаменти та готельні номери. У Коруньї зростання склало 135%.

Для тих, хто не наважиться подорожувати з такими витратами, у NASA знайшли рішення: в Іспанії було встановлено чотири потужні телескопи, зображення з яких під час затемнення буде наживо транслюватися на мільйонну авдиторію.