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Європейські міста на шляху сонячного затемнення різко підняли ціни на житло

Ісландія та Іспанія отримують вигоду від охочих поглянути на унікальне явище.

Європейські міста на шляху сонячного затемнення різко підняли ціни на житло
Підготовка до спостереження за затемненням
Фото: EPA/UPG

У Європі 12 серпня можна буде спостерігати повне сонячне затемнення. Місяць закриє сонячний диск повністю в окремих регіонах Ісландії та півночі Іспанії, а частково побачити унікальне явище можна буде у багатьох інших країнах континенту.

Як пише The Guardian, готельний бізнес відчуває ефект "туризму затемнення" і скористався зростанням попиту для суттєвого підняття цін. У столиці Ісландії Рейк'явіку середня вартість кімнати стрибнула на майже 100% порівняно з попереднім роком.

В Іспанії, де очікують додатково майже півмільйона туристів, які приїдуть саме на затемнення, подекуди справа не обмежилася навіть подвоєнням ціни на апартаменти та готельні номери. У Коруньї зростання склало 135%. 

Для тих, хто не наважиться подорожувати з такими витратами, у NASA знайшли рішення: в Іспанії було встановлено чотири потужні телескопи, зображення з яких під час затемнення буде наживо транслюватися на мільйонну авдиторію.

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