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Прем'єр Грузії відкинув відновлення дипломатичних зв'язків з Росією

Проросійський політик бодай у цьому має принципову позицію.

Прем'єр Грузії відкинув відновлення дипломатичних зв'язків з Росією
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Очільник грузинського уряду Іраклій Кобахідзе, який представляє проросійську партію "Грузинська мрія", заявив про неможливість наразі відновлення дипломатичних зв'язків із Росією.

Як пише AA, прем'єр підкреслив потребу скасування Кремлем визнання незалежності окупованих Абхазії та Південної Осетії. Поки цього не станеться, Тбілісі не надішле до Москви свого посла.

Кобахідзе називає пріоритетом зовнішньої політики уряду мирне вирішення конфлікту щодо сепаратизму у двох регіонах. Водночас від прем'єра пролунало несподіване сподівання на "політичні зміни в Росії", які можуть цьому сприяти. 

За останній час це вже не перший випадок відхилення грузинської влади від чіткого проросійського курсу. На початку липня єдиний нафтопереробний завод країни остаточно відмовився від російської сирої нафти, а порт Кулеві гарантував неможливість використання його інфраструктури для експорту російських енергоносіїв.

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