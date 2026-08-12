На Мальті через виверження Етни почалися проблеми з авіасполученням

Авіакомпанії, які здійснюють рейси на Мальту, у вівторок були змушені переглянути свої польотні плани через проходження в районі островів хмари вулканічного попілу з Етни, яка знову почала вивергатися.

Як пише Reuters, міжнародний аеропорт найменшої країни Євросоюзу розташований на відстані 220 кілометрів від найбільш активного вулкану Європи. Просто на піку туристичного сезону 19 рейсів були повністю скасовані, більшість інших обслуговувалися із суттєвими затримками.

Аеропорт Катанїі на Сицилії, який є п'ятим за обсягом перевезень в Італії, був змушений повністю припинити прийом та відправлення літаків. Поліпшення ситуації не очікують раніше ранку середи, 12 серпня.

Пасажирам, які планували подорож на Сицілію чи Мальту, радять перевіряти статус свого рейсу ще до поїздки в аеропорт.