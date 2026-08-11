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В Росії звільнили з в'язниці колишнього американського морського піхотинця

Роберт Гілман перебував під вартою з 2022 року.

В Росії звільнили з в'язниці колишнього американського морського піхотинця
Роберт Гілман в російській в'язниці
Фото: змі окупантів

 Росія звільнила колишнього американського морського піхотинця Роберта Гілмана, який перебував у російській в'язниці з 2022 року.

Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася звільнити 32-річного Роберта Гілмана з гуманітарних міркувань після обговорень з Путіним.

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За словами Трампа, Росія нікого не просила обміняти натомість.

Раніше, Білий дім і Державний департамент закликали Москву звільнити Гілмана, щоб він міг отримати лікування у США. Гілмана утримували у в'язниці у Воронежі, приблизно за 550 кілометрів на південь від Москви. 

Гілмана, ймовірно, доправлять до реабілітаційного центру в Техасі.

Контекст

Роберт Гілман, який раніше служив у морській піхоті США , подорожував поїздом, коли його було заарештовано в січні 2022 року у Воронежі.

За повідомленнями російських державних ЗМІ, його затримали нібито за те, що він у стані алкогольного сп'яніння вдарив ногою поліцейського. Однак його батько пізніше розповідав журналістам, що звинувачення були хибними.

Він сказав, що його син захворів, коли стався інцидент, і випадково вдарив офіцера ногою. 

Роберта Гілмана засудили до 4,5 років ув'язнення. Він був одним із щонайменше 10 американців, про яких відомо, що вони перебували ув'язнені в Росії.

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