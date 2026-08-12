Politico: Берлін розширює депортації афганців через домовленості з Талібаном

Тепер під них підпадають не лише афганці, засуджені за злочини, а й загалом чоловіки без захищеного статусу чи законних підстав для перебування в країні.

Берлін уклав угоду, яка дозволяє Талібану поглибити свій дипломатичний вплив у Німеччині в обмін на співпрацю щодо депортації афганських мігрантів назад до Афганістану.

Про це повідомляє Politico.

Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вперше оголосив про домовленість із афганським урядом минулого жовтня. Тоді таліби отримали контроль над дипломатичними місіями в Берліні та Бонні в обмін на дозвіл повертати мігрантів безпосередньо до Афганістану.

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Ця співпраця була поглиблена на початку цього літа. Більшій кількості представників “Талібану” дозволили працювати в Німеччині в обмін на додаткові депортаційні рейси – до трьох на місяць.

Згідно з новою угодою, Німеччина розширила депортації. Тепер під них підпадають не лише афганці, засуджені за злочини, а й загалом чоловіки без захищеного статусу чи законних підстав для перебування в країні.

Німеччина стала першою країною ЄС, яка дозволяє призначеним талібами посадовцям працювати в дипломатичних місіях на своїй території. До підписання цієї домовленості ці місії очолювали прозахідні афганські дипломати, які представляли колишній уряд Афганістану.

Зараз уряд Мерца бореться з надзвичайно низькими рейтингами, водночас зростає підтримка антиіммігрантської, ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), яка, згідно з опитуваннями, зараз є найпопулярнішою політичною силою країни.

Зростання впливу партії AfD посилює тиск на канцлера щодо виконання передвиборчої обіцянки депортувати більше мігрантів. Мерц наполягає водночас, що співпраця з “Талібаном” не легітимізує режим, відомий систематичним порушеннями прав людини.

Афганці є третьою за чисельністю групою біженців, які втекли від війни до Німеччини, – після українців та сирійців. Відтак угода Берліна з “Талібаном” створює загрозу для майже 35 тисяч афганців, які виїхали до Німеччини за гуманітарними програмами як потенційні жертви режиму.