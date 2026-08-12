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​Уряд оновив правила перевірки військово-облікових документів українців за кордоном

В електронній формі такі документи формуються засобами мобільного застосунку Резерв+.

​Уряд оновив правила перевірки військово-облікових документів українців за кордоном
Ілюстративне фото
Фото: mfa.gov.ua

Уряд оновив правила перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. 

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Законом "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що для отримання консульських послуг за кордоном чоловіки віком 18–60 років зобов’язані пред’явити консулу для перевірки дійсний військово-облікових документ. В електронній формі (е-ВОД) він формується засобами мобільного застосунку Резерв+

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Раніше чоловіки віком 18-60 років мали пред'явити е-ВОД, сформований не раніше ніж за 72 години до візиту до консульства чи посольства. Тепер достатньо надати консулу для перевірки документ, дійсний на момент візиту до дипломатичної установи.

У консульській дії можуть відмовити, якщо: 

  • перевірка засвідчила, що е-ВОД недійсний або дані потребують оновлення;
  • заявник не пред'явив дійсний е-ВОД;
  • у пред'явленому е-ВОД відсутнє підтвердження актуальності персональних даних.

Винятки (у яких випадках е-ВОД не потрібен): 

  • оформлення посвідчення особи на повернення в Україну; 
  • вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства; 
  • вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Якщо немає або немає можливості оновити дані через Резерв+, МЗС спільно з Міноборони запровадять можливість оновлення даних через консульський облік. Для цього чоловікам необхідно буде стати на консульський облік (якщо особа не перебуває на консульському обліку), або актуалізувати свої дані в дипломатичній установі (якщо особа вже перебуває на консульському обліку).

Ті громадяни, які не можуть оновити самостійно свої дані через Резерв+ через відсутність податкового номера, можуть особисто звернутися до найближчого посольства чи консульства України за кордоном для його оформлення через систему "е-Консул".

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