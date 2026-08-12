Сестра покійного сенатора Грема виграла праймеріз у своєму штаті

25 серпня відбудеться другий тур, який визначить кандидата від республіканців.

Сестра померлого сенатора США Ліндсі Грема Дарлін Грем стала переможницею республіканського праймеріз у штаті Південна Кароліна і вийшла до вирішального другого туру.

Як пише Associated Press, жінка, яка до смерті свого брата не займалась політикою, одержала понад 32% голосів. Її суперником за номінацію на проміжні вибори до Сенату стане Ральф Норман.

За рішенням губернатора Південної Кароліни Генрі Макмастера, Дарлін Грем наразі представляє штат у Сенаті до кінця повноважень її брата. Вона отримала схвалення президента Дональда Трампа на те, щоб балотуватися на повноцінний новий термін.

Суперницею Грем на виборах у листопаді в разі її остаточної перемоги на праймеріз стане кандидатка від демократів Енні Ендрюс. Республіканці не програвали сенатське крісло у Південній Кароліні вже упродовж кількох десятиліть.